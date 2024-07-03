Üye Girişi
Haberler

Akaryakıt tankerleri çarpıştı, sürücü alevler arasında sıkışarak can verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada yangın çıktı, sürücülerden biri alevler arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.

Akaryakıt tankerleri çarpıştı, sürücü alevler arasında sıkışarak can verdi

SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman patlamanın yaşandığı tankerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi

Bakmadan Geçme

KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı? Enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı? TÜFE ORANI HAZİRAN 2024 | Kira zam oranı belli oldu mu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı, ne zaman açıklayacak?
Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title