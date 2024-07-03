Akaryakıt tankerleri çarpıştı, sürücü alevler arasında sıkışarak can verdi

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.

SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman patlamanın yaşandığı tankerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.