Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Birecik otobanında akaryakıt taşıyan bir tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama ŞANLIURFA - Şanlıurfa-Birecik otobanında akaryakıt taşıyan bir tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Sürücünün uyuyakaldığı ve ardından yangının çıktığı öğrenildi. Patlamadan ötürü yolda uzun kuyruklar oluştu. Sürücünün durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.