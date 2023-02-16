Şanlıurfa'da ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'da ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyorŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem sonrası ekiplerce 'ağır hasarlı' raporu verilen binalar iş makineleri yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı. Şanlıurfa'da ağır hasarlı binalar tek tek yıkılıyor ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde deprem sonrası ekiplerce 'ağır hasarlı' raporu verilen binalar iş makineleri yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı. Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Mavi Kent Sitesinde ekiplerin yaptığı kontroller sonrası 12 binanın 'ağır hasarlı' olduğu tespit edildi. Site sakinlerinin eşyalarını çıkardığı binalar, iş makinesi yardımıyla tek tek yıkılmaya başlandı. Evlerinin yıkımını uzaktan seyreden bina sakinleri, hayatta oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Bölgede ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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