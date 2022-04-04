Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği - Haberler

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Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde her yıl 4 Nisan'da düzenlenen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle gerginlik çıktı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyüne gitmek isteyen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis ve jandarma ekipleri tarafından izin verilmeyince gerginlik çıktı. Gerginlik yapılan uyarılar sonrası grubun dağıtılmasıyla son buldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü gerginliği

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Abdullah Öcalan, Şanlıurfa, Doğum, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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