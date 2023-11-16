Şanlıurfa'da 90 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 90 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor. Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda 90 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 90 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda 90 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.