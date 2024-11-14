Şanlıurfa'da 9 İnsan Kaçakçısı Operasyonu

Şanlıurfa'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarmanın ortak operasyonuyla 1'i yabancı uyruklu 9 insan kaçakçısı organizatör yakalandı.

MİT Şanlıurfa'da önemli bir operasyona imza attı. Gerçekleştirilen planlı istihbarat faaliyeti çerçevesinde aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı, MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon ve bilgisayar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için Şanlıurfa İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - ŞANLIURFA