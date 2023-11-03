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Şanlıurfa'da 9 hükümlü yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da aranan 9 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

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