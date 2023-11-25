Şanlıurfa'da 9 ayrı suçtan aranan dolandırıcı yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin sahte kimlikle dolaşan bir dolandırıcı olduğu tespit edildi. Toplamda 9 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan dolandırıcı jandarma tarafından yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaköprü ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. N.K. isimli şüphelinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, şahsın sahte kimlikle dolaşan dolandırıcı olduğunu tespit etti. 2'si kasten yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik ve 6'sı dolandırıcılık suçundan toplam 9 ayrı suç dosyası bulunan N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli jandarma karakoluna götürüldü. Zanlı, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA