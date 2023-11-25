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Şanlıurfa'da 9 ayrı suçtan aranan dolandırıcı yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin sahte kimlikle dolaşan bir dolandırıcı olduğu tespit edildi. Toplamda 9 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.