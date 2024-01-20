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Şanlıurfa'da 8 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'da 8 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanı sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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