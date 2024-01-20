Şanlıurfa'da 8 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa'da 8 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanı sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA