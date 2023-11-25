Şanlıurfa'da 78 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla, 'Çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 78 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli zanlı yakalandı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da 78 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde 'Çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 78 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahsı, Karaköprü ilçesinde operasyonla yakaladı. Yakalanan S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA