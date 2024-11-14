Şanlıurfa'da 76 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa'da 76 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da 76 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 76 kilo 550 gram skunk ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA