Şanlıurfa'da 7 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede çeşitli markaların ambalajlarını kullanarak sahte deterjan satışı ve depolandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Depoda yapılan aramada, bidon ve çuvallar içerisinde 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA