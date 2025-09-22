Şanlıurfa'da 7 Katlı Apartmanda Yangın Paniği
Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın giriş katında çıktı. Yangın nedeniyle apartmandakiler korku ve panik içerisinde dışarı kaçtı. Çevredekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine giden ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA
