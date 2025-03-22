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Şanlıurfa'da 7,4 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 7,4 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonları Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet kaçak cep telefonu ve 483 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 7 milyon 400 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda piyasa değeri 7 milyon 400 bin TL 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 483 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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