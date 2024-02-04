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Şanlıurfa'da 61 aranan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 61 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan bazılarının hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uygulamada 61 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İl genelinde 45 ekipten oluşan 126 polisin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 61 şahıs yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 26 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken diğer şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yakalanan şahıslardan H.İ.'nin hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlal, mala zarar verme gibi suçlardan 26 yıl 3 ay 2 gün, E.A.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 11 ay, M.A.'nın ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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