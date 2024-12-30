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Şanlıurfa'da 6 Yaşındaki Kıza Araç Çarptı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki kıza otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi'nde "25 Metre Yol" olarak bilinen Bahri Karakeçili Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim O. yönetimindeki 63 AFU 183 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Rahime Okşaş'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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