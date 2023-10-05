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Şanlıurfa'da 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 6 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Siverek Emniyet Müdürlüğüne Narkotik suçlarla mücadele ekiplerince, Siverek-Diyarbakır karayolu Selimpınar mevkiinde yapılan yol kontrollerinde, bir otobüste bulunan çantada 6 kilo 500 gram Skung uyuşturucu ele geçirildi. Çantasında uyuşturucu bulunan şahıs, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.