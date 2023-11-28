Şanlıurfa'da 50 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.
ŞANLIURFA'da polis ve jandarma ekiplerince ortaklaşa yürütülen denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 141 noktada 130 ekip ve 476 personelle uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 50 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa