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Şanlıurfa'da 50 şüpheli yakalandı

28 Kasım 2023 13:30 Son Güncelleme: 13:32 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilecek.