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Şanlıurfa'da 5 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede asayişi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, uygulama yapan ekipler, hırsızlık suçundan 4 ile 9 yıl arasında hapis cezası bulunan Y.A., C.Ç, Z.A., M.A. ve H.E'yi gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin devam eden uygulamalarında, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G. isimli şüpheli, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Narkotik Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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