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Şanlıurfa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

11 Aralık 2023 11:34 Son Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.