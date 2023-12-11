Şanlıurfa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şanlıurfa'da 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞANLIURFA