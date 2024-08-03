Şanlıurfa'da 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Zanlı Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, 6 zanlıyı da gözaltına aldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 6 zanlıyı da gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçiren polis ekipleri, 6 zanlıyı da gözaltına aldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 6 zanlıyı da gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA