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Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 5 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli araç ekipler tarafından durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, 5 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Narkotik Tragger 3. Sayfa Haberler

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