Şanlıurfa'da 5 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 5 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa'da durdurulan bir otomobilde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 10 parça halinde 5 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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