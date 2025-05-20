Şanlıurfa'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Birecik ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürülürken, bina sakinleri tahliye edildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Çoğan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangını fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden sağlık ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışması başlattı. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangına müdahale sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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