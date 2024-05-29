Şanlıurfa'da 49 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda 49 kaçak cep telefonu ve birçok diğer kaçak ürün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA