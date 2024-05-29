Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da 49 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan operasyonda 49 kaçak cep telefonu ve birçok diğer kaçak ürün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title