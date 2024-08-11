Şanlıurfa'da 461 Kilogram Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 461 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 461 kilogram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA