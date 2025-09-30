Şanlıurfa'da 460 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma, tütün ve alkol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışımalar kapsamında 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ŞANLIURFA
