Şanlıurfa'da 460 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafında 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışımalar kapsamında 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ŞANLIURFA