Şanlıurfa'da 450 Bin Lira Değerinde Sahte Fatura Düzenlenmiş Lastikler Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta piyasa değeri 450 bin lira olan 44 adet sahte fatura düzenlenmiş araç lastiği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu. Çekicinin arkasındaki yarı römorkta arama yapan ekipler, piyasa değeri 450 bin lira olan fahte fatura düzenlenmiş 44 adet kamyon lastiği ele geçirdi. - ŞANLIURFA