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Şanlıurfa'da 43 ve 15 Yıl Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı

Şanlıurfa'da 43 ve 15 Yıl Hapis Cezası Olan 2 Firari Yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, toplamda 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

Şanlıurfa'da 43 yıl ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli suçlardan toplam 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile iki ayrı kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. Yakalanan iki zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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