Şanlıurfa'da 4 Yaşındaki Çocuk, 50 Metrelik Kuyuya Düşüp 18 Saat Sonra Kurtarıldı

Güncelleme:
Suriye'nin Tel Abyad kentinde oyun oynarken 50 metrelik kuyuya düşen 4 yaşındaki Eli Salih Ebdi, 18 saat süren kurtarma çalışması ile sağ olarak çıkarıldı. Küçük çocuk, tedavi için Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde 50 metrelik kuyuya düşen 4 yaşındaki Eli Salih Ebdi, 18 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan çocuk, tedavi için Şanlıurfa'ya getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ile Ayn el Arap kentleri arasındaki Kuremas köyünde meydana geldi. Oyun oynarken evlerinin yakınındaki 50 metre derinliğindeki kuyuya düşen Eli Salih Ebdi'den bir süre haber alamayan ailesi, arama çalışması başlattı. Çocuğun kuyuya düştüğünün anlaşılması üzerine köylüler kurtarılması için seferber oldu.

Kısıtlı imkanlar ile zamanla yarış başladı

Kentteki kısıtlı imkanlar nedeniyle başarılı olamayan ailenin talebi üzerine bölgeye Şanlıurfa'dan arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmalar sonucunda, küçük çocuk içinde su bulunmayan kuyudan çıkarıldı.

Başarılı operasyonu havaya ateş açarak kutladılar

Eli Salih Ebdi'in kurtarılması sırasında kuyu etrafında toplanan kalabalık sevinç gösterileri eşliğinde havaya tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Küçük çocuğun kurtarılması ve yakınlarının silahlı sevinci ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kurtarılan çocuk, tedavi için Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, küçük Ebdi'nin durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
