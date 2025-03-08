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Şanlıurfa'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 milyon TL değerinde 345 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Bir kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir aracın gizli bölmelerine gizlenmiş değeri 4 milyon TL gümrük kaçağı 345 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde piyasa değeri 4 milyon TL olduğu değerlendirilen 345 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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