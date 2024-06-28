Şanlıurfa'da 4 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA