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Şanlıurfa'da 4 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, zehir tacirlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Şanlıurfa Narkotik Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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