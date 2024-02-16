Şanlıurfa'da 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA