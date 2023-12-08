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Şanlıurfa'da 4 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

8 Aralık 2023 11:10 Son Güncelleme: 11:12 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi ve 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken soruşturma devam ediyor.