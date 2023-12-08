Şanlıurfa'da 4 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi ve 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA