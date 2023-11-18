Şanlıurfa'da 4 Kilo 400 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor. Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 4 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda,4 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü.