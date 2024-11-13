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Şanlıurfa'da 4 Bin 200 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 4 Bin 200 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada toplamda 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, sigaraların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan tırdan 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın değişik bölmelerine gizlenmiş 4 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bir kişi gözaltına alınırken sigaraların piyasa değerinin 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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