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Şanlıurfa'da 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 39 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 1 kilo 500 gram esrar da ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 39 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 39 kilo 870 gram skunk ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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