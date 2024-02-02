Şanlıurfa'da 39 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 39 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 39 kilo 870 gram skunk ve 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA