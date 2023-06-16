Şanlıurfa'da 38 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 67 paket halinde 38 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 67 paket halinde 38 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 67 paket halinde 38 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alına 1 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA