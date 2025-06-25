Şanlıurfa'da 35 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da polis operasyonunda 35 kilo 250 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 35 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken el konulan uyuşturucu madde ise emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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