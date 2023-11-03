Şanlıurfa'da 32 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmak suçundan hakkında 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.D'nin ilçe kırsalındaki Hamurkesen Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.