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Şanlıurfa'da 3 Yaşındaki Çocuk Foseptik Çukuruna Düşerek Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek evlerinin bahçesindeki foseptik çukuruna düştü. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kırsal Kışla sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serhat Irmak (3), oyun oynarken dengesini kaybederek evlerinin bahçesinde atık su için kazılan çukura düştü. Durumu fark eden aile fertleri çocuğu çukurdan çıkartarak olay yerine 112 Acil ekiplerini çağırdı. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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