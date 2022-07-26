Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 3 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından fıstık bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da jandarma tarafından fıstık bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç'ta bir arazide gizlenen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Uyuşturucu maddenin saklandığı bölgede çalışma yapan ekipler, bir fıstık tarlasında toprağa gömüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, narkotik köpeğinin de desteğiyle arazide arama yaptı. Narkotik köpeğinin fıstık bahçesinde tepki vermesi üzerine toprağı kazan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 15 kilogram bonzai maddesi ile 6 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu satmak için toprağa sakladığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu maddenin jandarma tarafından son zamanlarda yapılan operasyonda yakalanan en yüklü miktar olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title