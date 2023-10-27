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Şanlıurfa'da 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Operasyon 3. Sayfa Haberler

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