Şanlıurfa'da 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kentte ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 3 kilo 270 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.