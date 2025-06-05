Şanlıurfa'da 3 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.
Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir araçtan 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araca gizlenmiş 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa