Şanlıurfa'da 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Ekiplerce gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 29 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 3 bin 869 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA