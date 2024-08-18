Şanlıurfa'da 27 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Viranşehir ilçesinde bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA