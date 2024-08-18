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Şanlıurfa'da 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta, 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirdi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Viranşehir ilçesinde bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir araçta, 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce Viranşehir ilçesinde bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramada 27 kilo 860 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Operasyon Şanlıurfa Jandarma 3-sayfa Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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