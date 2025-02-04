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Şanlıurfa'da 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekipleri, aranan firari hükümlüyü, dur ihtarına uymayarak kaçarken yakaladı. 26 yıl 4 ay hapis cezası ve 148 bin lira adli para cezası olduğu belirlenen şüpheli cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da polis ve jandarma ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri tarafından yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Farklı kimlik bilgileri beyan eden şüphelinin yapılan sorgusunda 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. 148 bin lira adli para cezası da bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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