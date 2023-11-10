Şanlıurfa'da 26 Kişiyi Dolandıran Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi 10 milyon 873 bin 400 TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 26 kişiyi 10 milyon 873 bin 400 TL dolandırdığı tespit edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Siverek'te, hayvan pazarı esnafının 7 büyükbaş hayvanın çalınma ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu, kendisini Ali Erdoğan olarak tanıtan H.E. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan işlemleri sırasında sahte isim kullandığı tespit edilen H.E.'nin 26 kişiyi dolandırdığı ve bu dolandıracaktan 137 büyükbaş, 116 küçükbaş hayvan alarak esnafa parasını vermediği belirlendi. Şüpheli şahsın bu yolla 10 milyon 873 bin 400 TL'lik haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinden sonra mahkemeye çıkarılan H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA