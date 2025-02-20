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Şanlıurfa'da 26 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 26 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda bir tırda 26 kilogram metamfetamin bulundu. Araç sürücüsü tutuklandı.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tırı durdurarak arama yaptı. Ekipler, narkotik köpeğiyle araçta yaptıkları aramada, 26 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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